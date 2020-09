L’Asti, dalle cantine storiche di Canelli ai “sorì” raccontati da Beppe Fenoglio

Territorio storico, dove è nato lo spumante italiano, vino dolce che ha conquistato appassionati, Capi di Stato e star, e che oggi progetta il domani recuperando le radici e guardando all’innovazione, anche in comunicazione. Come raccontano il suo “chef ambassador” Alessandro Borghese, il Consorzio dell’Asti diretto da Giacomo Pondini, e produttori come Giorgio Rivetti (Contratto), Luigi Coppo (Coppo), Paolo Ricagno (Cantina Alice Bel Colle) e Andrea Alpiste (Terrabianca).

Copyright © 2000/2020