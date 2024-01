Laurent-Perrier, Aoc Champagne Brut Grand Siècle Itération N°26

Quando Bernard de Nonancourt nel 1959 creò la prima Cuvée Grand Siècle, le Cuvées de Prestige in Champagne erano solo millesimate, perché produrle solo in annate eccezionali era sinonimo di eccellenza. Ma Bernard, all’epoca Presidente di Laurent-Perrier era convinto che la Maison di famiglia dovesse rendere omaggio all’arte dell’assemblage champenois. Decise così di creare ciò che la natura non avrebbe mai dato, ovvero l’annata perfetta la cui espressione fosse un grande vino dall’intensa complessità aromatica, capace di preservare freschezza e acidità nel tempo, e di invecchiare a lungo. Nel decidere il nome di questa Cuvée straordinaria scelse "Grand Siècle", il nome del prospero periodo dominato da Luigi XIV, il "Re Sole", in cui l’uomo fu capace di progettare mirabili opere. Dal 1959, è stato possibile ricreare Grand Siècle solo 26 volte in bottiglia e 23 volte in Magnum. L’Itération n.26 è data dall’unione delle uve dei Cru di Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Cramant e Avize per lo Chardonnay e Tours-sur-Marne, Ambonnay, Bouzy e Verzy per il Pinot Noir, dalle vendemmie 2012 (65%), 2008 (25%) e 2007 (10%) con 10 anni di affinamento sui lieviti. Uno champagne complesso con note suadenti di pasta di nocciole e miele su una freschezza di mandarino e zenzero, con un palato cremoso di grande ampiezza e persistenza tra elementi agrumati e speziati, e un finale di limone di Sorrento dalle sfumature iodate.

