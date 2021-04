L’Australia, un astro nascente tra i tanti mercati del vino italiano

L’Australia non è certo tra i mercati principali per il vino italiano, ma nonostante la pandemia nel 2020 le esportazioni sono continuate a crescere, toccando i 65 milioni di euro. Paese lontano ma non esotico, culturalmente vicino all’Europa e all’Italia, in cui il vino fa già parte della vita di tutti i giorni. Dalla tappa di Sidney del Simpy Italian Great Wines della Iem, le tendenze e il rapporto tra wine lovers australiani e vino italiano nelle parole di due esperti ed opinion leader come Ned Goodwin e Gary Walsh.

