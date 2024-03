Lautari, Alto Mincio Igt Rosato Lautari 2022

Lautari è un vino speciale. In etichetta porta un cuore attorniato da un labirinto, metafora perfetta dell’obiettivo che si propone la Onlus che lo produce: aiutare persone tossicodipendenti da alcol e droghe a disintossicarsi, sia tramite un sostegno psicologico che attraverso progetti di reinserimento sociale. Un percorso tortuoso e pieno di sfide, che mette al centro la persona e la qualità della sua vita. La Comunità - fondata nel 1992 a Pozzolengo, a pochi km a sud di Peschiera del Garda - ricorre ad attività lavorative di stampo artigianale per la reintegrazione dei suoi ospiti. Lavori di restauro, allevamento, falegnameria, edilizia, cucina, autofficina sono una parte dei mestieri che si possono imparare, ma non mancano anche la viticoltura e l’enologia. A Borgo La Caccia le persone in recupero imparano a gestire 45 ettari di vigna e a vinificarne i grappoli, riuscendo ad autofinanziare l’azienda agricola grazie ad una produzione di 350.000 bottiglie annue. Il vino in oggetto però è un progetto a parte: è stato creato per sostenere economicamente la Onlus tramite offerte ed è reperibile contattando direttamente la comunità (tel: +39 030 9918700). La versione 2018 è un rosato di Merlot in purezza affatto banale, che profuma di fragoline di bosco, boccioli di rosa, erbe aromatiche, mandarino e un tocco ematico; il sorso ha buona densità sapida che nel finale vira su note di pompelmo rosa e pepe bianco.

