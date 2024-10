Le Crocine, Toscana Igt Cabernet Franc Cuvée Eva 2022

Le Crocine è il progetto enologico di Niccolò Marzichi Lenzi - già amministratore delegato di Tenuta di Biserno e figlio di Ilaria Antinori - e della moglie Joy Green (sorella gemella dell’attrice francese Eva Green). L’azienda si trova tra Bolgheri e Bibbona ed ha prodotto i suoi primi vini uscendo sul mercato con l’annata 2012. La particolarità del progetto è quella di non avere vigneti di proprietà o in affitto, reperendo la materia prima per la produzione dei propri vini da una serie di conferitori attentamente selezionati e operanti a Bolgheri, Bibbona e Suvereto. Oggi l’azienda produce intorno alle 20.000 bottiglie, distribuite prevalentemente all’estero (Svizzera, Germania, Belgio e Stati Uniti i mercati di riferimento). Il portafoglio etichette aziendali comprende tre referenze: il Bolgheri Rosso “57022”, “Le Crocine” (blend a base di Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon, prodotto per la prima volta con l’annata 2012) e la “Cuvée Eva” (Cabernet Franc in purezza - prima annata 2016 e maturato per otto mesi in barrique nuove e di secondo passaggio – è dedicato all’attrice Eva Green, sorella gemella di Joy, lanciata da Bernardo Bertolucci in The Dreamers e “bond girl” in Casino Royale). La versione 2022 profuma di piccoli frutti rossi con tocchi erbacei e cenni speziati. In bocca il sorso è morbido e ben profilato, dallo sviluppo croccante e dal finale intenso su toni balsamici.

