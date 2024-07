Le difficoltà di vivere di vino in mezzo alla guerra: Cremisan, tra Israele e Palestina

A WineNews la testimonianza di Fadi Batarseh, enologo della cantina creata dai Salesiani, che fa dialogare Cristiani e Musulmani. “Non riusciamo a vendere i vini, fermi da mesi alla dogana, e ovviamente il turismo, che per noi era una fonte di reddito importante, è azzerato. E se siamo in difficoltà noi, con la nostra cantina considerata “la madre” della viticoltura moderna della Palestina, figuriamoci le piccole cantine ed i piccoli viticoltori del territorio con cui lavoriamo, e che senza i vigneti si vedrebbero confiscare i terreni. Speriamo, per tutti, che la guerra finisca presto.

