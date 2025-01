Le Manzane, Docg Conegliano Prosecco Superiore Rive di Formeniga Extra Brut Springo Blue 2023

Il Conegliano Prosecco Rive di Formeniga Springo Blue 2023 sosta sui suoi lieviti per 3 mesi e si presenta di un giallo paglierino appena scarico e perlage sottile. Al naso ci sono rimandi alla mela, al fiore di glicine, alla salvia, al cedro e alla pietra pomice. In bocca il sorso è leggero e continuo, dallo sviluppo saporito e dal finale agrumato. Nel 1958 Osvaldo Balbinot avvia una piccola attività commerciale nel settore vitivinicolo, aiutato dalla moglie Elsa e, successivamente, anche dal figlio Ernesto. È l’inizio di un percorso che ha impegnato tre generazioni, con Ernesto, assieme alla moglie Silvana e ai figli Marco e Anna, che hanno costruito l’azienda come oggi appare. La Cantina de Le Manzane, che prende il nome dalla zona in cui sorge, chiamata “Manzana”, conta su 75 ettari complessivi, con la parte dedicata al vigneto che vede protagoniste le varietà Glera e Verdiso. Due le linee di etichette prodotte dall’azienda di S. Pietro di Feletto: “Le Manzane” e “Balbinot”. La prima raccoglie il Prosecco Superiore di Cartizze Springo Gold, lo Springo Blue Rive di Formeniga, lo Springo Bronze Rive di Manzana, lo Springo Green Sui Lieviti, il 20.10 Brut, il 20.10 Extra Dry (linea dedicata all’anno di fondazione della Docg) e i Prosecco Superiore Brut ed Extra Dry. La seconda comprende il Prosecco Exclusive Extra Dry e Brut, il Prosecco Rosé, e le Cuvèe Primastilla Extra Dry e Brut.

