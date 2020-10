Le Monde, Doc Friuli Friulano 2018

Non poteva certo mancare nel ricco portafoglio etichette dell’azienda Le Monde un vino a base del vitigno a bacca bianca simbolo del Friuli enoico: il Friulano, ovvero il Tocai, oggi ribattezzato con il nome che evoca la sua Regione d’origine, dopo una “disfida” persa ingiustamente con il Tokaji ungherese e giunta perfino a Bruxelles in sede europea. La versione proposta dalla cantina con sede a Prata di Pordenone, qui nell’annata 2018, è all’insegna di un timbro fresco e immediato. I suoi profumi sanno di agrumi, frutta bianca, cenni tropicali, sfumature floreali e ricordi di mandorla fresca. In bocca, il sorso è fragrante, succoso e persistente, dal finale leggermente ammandorlato. Le Monde propone con confortante continuità vini ben bilanciati, d’impostazione moderna ma declinati con garbo e senza inutili forzature. È stato Alex Maccan, che dal 2008 tiene le redini di questa realtà viticola, che ha saputo rilanciare questa realtà produttiva, rendendo Le Monde una sottozona a tutti gli effetti, con la valorizzazione della specificità dei terreni aziendali, che, a differenza della predominanza ghiaiosa del Grave, virano verso un quadro più argilloso e calcareo. Un lavoro encomiabile che ha portato questa realtà friulana a svolgere un ruolo da protagonista nel contesto enoico regionale anche dal punto di vista dei numeri con poco più di 100 ettari vitati per una produzione di oltre 600.000 bottiglie.

