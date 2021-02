Le Monde, Trevenezie Igt Bianco Pratum 2017

Le Monde, fondata nel 1970, è stata rilevata da Alex Maccan nel 2008 ed attualmente conta su 85 ettari per una produzione annua di 700.000 bottiglie. L’azienda friulana, posta tra i fiumi Livenza e Meduna, ai confini con il Veneto, rappresenta una realtà del tutto a sé stante, perché dal punto di vista agronomico offre una composizione dei propri terreni del tutto diversa da quella che s’incontra, in generale, in questa parte d’Italia, con una quasi assoluta prevalenza calcareo-argillosa, mentre non è presente la componente ghiaiosa caratterizzante la pianura friulana. In questo senso, si potrebbe parlare di un vero e proprio Cru a dimensione aziendale, da cui si ottengono vini dalle caratteristiche organolettiche molto discostanti da quelli che, in generale, sono prodotti in questo areale. L’età media dei vigneti è di trenta anni, il che aumenta il grado di compiutezza delle etichette a marchio Le Monde, che sono ormai un punto di riferimento regionale. Il Pratum 2017 è un bianco di bella personalità, ottenuto da un blend affinato separatamente a base di Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon, con quest’ultima varietà maturata per 12 mesi in acciaio mentre le altre due affinano in legno piccolo. Al naso i profumi sono ricchi, con il frutto bianco maturo in evidenza accanto a cenni burrosi e speziati. In bocca, il sorso è rotondo e denso con ritorni fruttati e sapidi ad allungare il finale.

Copyright © 2000/2021