Le Vigne di Zamò, Doc Friuli Colli Orientali Rosso Animo Autoctono 2022

L’Animo Autoctono 2022 - blend a base di Schioppettino, Refosco e Pignolo - è maturato per 18 mesi in legno grande per lo Schioppettino e barrique per le altre due varietà. Alla vista il colore è rosso rubino brillante dai riflessi violacei. Al naso si susseguono rimandi ai fiori leggermente appassiti, ai frutti di rovo e alle spezie con cenni balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è vivace e succoso, dai tannini fitti e maturi e dal finale persistente su ritorni fruttati e speziati. La cantina della famiglia Zamò ha prodotto negli anni Ottanta alcuni vini che hanno contribuito al successo dell’enologia friulana. La sua storia comincia nel 1978, quando Tullio Zamò acquistò il primo vigneto a Ipplis. Da allora i figli Pierluigi e Silvano hanno affinato i vini e introdotto il marchio nei mercati internazionali. Oggi l’azienda conta su 65 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie e fa parte del Gruppo Fontanafredda di Oscar Farinetti, l’ideatore di Eataly. Un cambio di gestione che, peraltro, non ha modificato lo stile dei vini aziendali, capaci invece di consolidarsi e aumentare la propria già affermata qualità. I vigneti sono suddivisi in tre grandi tenute: la storica Vigna del Leon, dove sono allevate le vigne di Sauvignon, Malvasia e Pinot Bianco, i cinque ettari a Buttrio e il corpo più giovane e più consistente posto Rosazzo, attorno alla cantina.

