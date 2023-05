LEVII, Doc Trento Brut Riserva 2015

Un “classico” metodo classico di montagna: è il Levii riserva Brut Trentodoc 2015, prodotto dall’azienda guidata da Cesare Berasi. Cesare è nato in questi luoghi, all’interno di una famiglia contadina, attiva sia nell’allevamento degli animali che nella coltivazione di seminativi e alberi da frutto e che coltivava anche la vite, senza però produrre vino. Sin da giovanissimo aiuta nei vigneti di famiglia e, durante gli studi universitari a Trento, matura la passione per il vino. Sono ormai passati undici anni da quando ha acquisito i vigneti di famiglia (LEVII prende il nome da un toponimo “Le Viti” nel dialetto locale), fondato la cantina e avviato una solida e già apprezzata produzione di bollicine, declinate in cinque etichette della collezione. L’annata 2015 della Riserva Brut è un blend 75% Chardonnay e 25% Pinot Nero. Le uve crescono a circa 650 metri di altezza sulle colline a Ovest di Trento, nella zona di Bleggio Superiore ai piedi delle Dolomiti del Brenta con esposizione a Sud. Dopo la vendemmia, le uve affinate sui lieviti per un minimo di 60 mesi. Nascono bollicine “estreme ed eleganti” (come le definisce la cantina stessa), con una grande ricchezza olfattiva e gustativa e un perlage finissimo e persistente. All’olfatto regala sensazioni minerali e di nocciole fresche. La freschezza tipica dei vini di montagna qui si contrappone in un equilibrio ottimale rispetto a cremosità e morbidezza.

