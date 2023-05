Librandi, Calabria Igt Rosso Megonio 2020

Librandi oggi conta su 232 ettari di vigneto coltivati a biologico e le bottiglie in media ogni anno sono 2.200.000. Numeri importanti che segnalano il peso di questa realtà, sottolineando un salto quantitativo per nulla disarmonico con la qualità delle etichette aziendali, saldamente fra le migliori della Calabria. Già perché Librandi è senz’altro il marchio che ha maggiormente influito sulla crescita enoica del lembo estremo del sud Italia continentale, riportandolo, per così dire, ai fasti della sua storia antica. Un’operazione iniziata nel 1993, che ha dato i suoi risultati più importanti a partire dalla seconda metà del Nuovo Millennio. Il Megonio, ottenuto dal vitigno di antica coltivazione Magliocco, è vino che trasuda della storia enoica della Calabria. Il Magliocco è una varietà presente, ma in piccole percentuali, in gran parte dei vigneti più vecchi della Regione, dove era utilizzato come complementare del più produttivo Gaglioppo. Meritoria quindi l’operazione di preservazione effettuata dalla cantina Librandi, peraltro non nuova ad iniziative del genere nel nome del completo recupero della tradizione enologica calabrese. La versione 2020, affinata per 12 mesi in barrique, profuma di ciliegie e mirtilli maturi, con accenti speziati e tocchi affumicati. In bocca, il vino è caldo ed avvolgente, dal sorso morbido, succoso e continuo, che si congeda con una bella nota quasi ferrosa.

(fp)

Copyright © 2000/2023