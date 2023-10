L’innovazione al servizio della sostenibilità: così il turismo nelle campagne può avere futuro

C’è un’Italia green e rurale dalla grande bellezza con un fascino emanato dalle campagne, e quindi dalle sue eccellenze produttive, paesaggistiche e legate all’arte, che è sempre più meta ambita dai turisti di tutto il mondo. Bellezza, certo, ma anche equilibri delicati perché non è facile far convivere le esigenze del visitatore con i ritmi e la geografia delle campagne e dei piccoli borghi. Materia, questa, di chi lavora nel turismo e per un Paese che ha in questo ambito uno dei suoi asset principali e con potenzialità ancora inesplorate. Trovare il punto d’incontro tra sostenibilità, turismo esperienziale e innovazione tecnologica, valorizzando così il prezioso patrimonio delle campagne italiane, è la sfida da vincere e su cui si sta lavorando. E’ questo il messaggio del convegno “La campagna, straordinaria risorsa del turismo ricettivo”, di scena, nei giorni scorsi, a Trezzo sull’Adda ed in Franciacorta, uno dei grandi terroir dell’enologia italiana.

Un evento che ha visto in prima fila la piattaforma digitale Italy Discovery & Countryside, che si occupa della promozione e consolidamento dei servizi e delle strutture del mondo agrituristico ed agroalimentare, con il patrocinio del Ministero del Turismo, Città di Trezzo sull’Adda, Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Unesco e Agenzia Nazionale del Turismo. E sulla tutela e valorizzazione del territorio nazionale e promozione del turismo esperienziale nelle campagne italiane che si è concentrato anche l’impegno del Governo verso le nuove frontiere del turismo d’eccellenza e sull’importanza dell’innovazione tecnologica legata al turismo sostenibile a supporto della nuova politica di valorizzazione dei territori. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile, ha spiegato come “il turista oggi si sottrae allo stress delle grandi città e cerca luoghi in cui può ritrovare sé stesso, la propria dimensione. Se riusciamo a mettere in sicurezza il territorio, lo rendiamo, dal punto di vista economico, più importante. Un territorio sicuro è un territorio attrattivo e la sicurezza passa attraverso una seria campagna di prevenzione, perché un territorio è esposto a vari rischi e per poterli affrontare occorre essere preparati. Il mio compito da Ministro è quello di promuovere il valore e la cultura del rischio, una cultura dalla quale siamo ancora lontani nonostante le esperienze difficili che abbiamo dovuto registrare negli ultimi anni”.

Un tema, quello del valore dell’agricoltura e del turismo legato all’ambiente, che è presente e futuro e che non lascia insensibile il mondo della scuola. Per Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, “può essere una risorsa nel nostro territorio nazionale, grazie alla presenza di numerosi borghi e di luoghi in cui si può coniugare arte e ambiente. Le scuole che si occupano di questi indirizzi possono avere da questo convegno degli spunti interessanti per rendere più concreto il loro insegnamento”. Dalla telemedicina ai trasporti passando per la raccolta dei rifiuti: sono tante i settori su cui l’innovazione può cambiare il turismo nei borghi rispettando le sue peculiarità.

In Franciacorta è stata dedicata anche una giornata a buyer italiani ed esteri specializzati nel countryside, operatori italiani di incoming, agenzie esperte di organizzazioni di matrimoni e specialisti del settore Mice (meetings, incentive, congress, events). L'obiettivo dichiarato di Italy Discovery & Countryside è quello di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale attraverso la valorizzazione dei borghi e delle campagne italiane promuovendo il turismo esperienziale e di qualità: “ogni intervento - afferma Roberto Perticone, presidente Italy Discovery & Countryside - è stato un intervento di spessore che ha contribuito a chiarire la nostra missione da un lato e ci consente di presentare ai partner e al principale nostro interlocutore che è il Governo i nostri progetti. Quindi l’obiettivo è stato raggiunto in termini anche di promozione di noi stessi, ma anche del progetto complessivo, perché sono emerse alcune cose con il Ministero degli Esteri e con i borghi più belli d’Italia che ci fanno pensare ad un’importante sinergia”.

