L’olio d’oliva “antimafia” del Giardino della Memoria di Capaci donato a Papa Francesco

Una bottiglia speciale, simbolo della lotta alla mafia: l’olio prodotto nel Giardino della Memoria di Capaci, in cui sono stati piantati gli olivi dedicati alla memoria delle tante vittime della criminalità organizzata, è stato donato simbolicamente dalla Polizia di Stato a tutti i Vescovi d’Italia ed è giunto nelle mani di Papa Francesco, sul sagrato di San Pietro, consegnato dal Questore di Roma.

Il Giardino è nato nel 2017 a pochi passi dal luogo dall’eccidio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il luogo ha preso il nome di “Giardino della Memoria Quarto Savona 15”, riprendendo la sigla radio della scorta del giudice Falcone. Quest’anno la Polizia di Stato ha distribuito l’olio del Giardino della Memoria a tutte le Questure d’Italia, affinché lo donassero ai Vescovi del territorio di propria competenza. A consegnare l’ampolla a Papa Francesco, Vescovo di Roma, è stato il Questore Carmine Belfiore, nell’udienza generale celebrata in Piazza San Pietro. L’olio benedetto sarà utilizzato nell’anno per le celebrazioni liturgiche portando, in prossimità delle festività pasquali, un messaggio di pace per tutto il Paese.

