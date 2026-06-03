L’Osservatorio Dieta Mediterranea lancia il “menù della Dieta Mediterranea” nei ristoranti italiani

Una targa all’ingresso, ma, soprattutto, un impegno concreto nel piatto, con menù pensati ed aggiornati regolarmente con criteri rigorosi: i ristoratori italiani diventano protagonisti di una nuova alleanza per la nostra salute, facendo sì che la Dieta Mediterranea, considerata la migliore al mondo, e Patrimonio Unesco, sia una pratica quotidiana capace di incidere davvero sugli stili di vita. Alla Reggia di Caserta, in un incontro andato in scena nei giorni scorsi, è stato siglato il patto nazionale promosso dall’Osservatorio Dieta Mediterranea, composto da Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob), Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (Ciheam), Ente Italiano di Normazione (Uni) e Università Parthenope, che chiama il mondo della ristorazione a farsi “messaggero” di un modello alimentare sempre più richiesto da consumatori attenti e orientati al benessere, in una fase storica segnata dalla diffusione dei cibi ultra-processati e da nuove abitudini sociali.

La Dieta Mediterranea e la Cucina Italiana, riconosciute dall’Unesco, e dei quali il vino è il compagno più fedele, non possono restare simboli identitari o celebrativi, ma devono diventare strumenti concreti di prevenzione primaria e tutela della salute pubblica. Il progetto mira, infatti, a tradurre questi valori in azioni quotidiane, dando vita ad una rete nazionale capace di incidere sulle abitudini alimentari e ridurre l’impatto delle malattie croniche legate ad una cattiva alimentazione. L’adesione consapevole a questo modello alimentare, fondato sull’equilibrio tra qualità, stagionalità e convivialità, può tradursi in una concreta pratica di prevenzione primaria, con ricadute significative sul piano sanitario ed economico, afferma l’Osservatorio.

Le malattie croniche legate a una cattiva alimentazione - come patologie respiratorie, diabete e disturbi cardiovascolari - assorbono infatti, secondo il Ministero della Salute, il 70-80% della spesa sanitaria complessiva, che nel 2025 ammonta a 143 miliardi di euro (pari al 6,5% del Pil). Si tratta di un costo molto elevato che, più che creare qualità della vita, sostiene una vasta “infrastruttura della cura”; una quota stimabile in 80-90 miliardi di euro che, se orientata alla prevenzione, potrebbe alleggerire significativamente il sistema sanitario, ridurre l’incidenza delle patologie e migliorare il benessere di milioni di persone.

Come spiega il presidente dell’Osservatorio Dieta Mediterranea Vito Amendolara, “il ristoratore aderente si impegna ad adottare menù sviluppati dall’Osservatorio in collaborazione con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (Crea) e il Dipartimento di Scienze e Chimica degli Alimenti dell’Università Vanvitelli della Campania, valorizzando prodotti legati al territorio e alla stagionalità, con particolare attenzione alle tecniche di cottura e al contrasto dello spreco alimentare”. Ed i ristoranti potranno usufruire anche di un supporto consulenziale attraverso attività formative dedicate per la realizzazione dei menù. Ma non si tratta solo di un’offerta gastronomica, ma di un vero e proprio “menù narrante”, capace di guidare il ristoratore e il cliente in un percorso di maggiore consapevolezza, riportando al centro il valore del cibo, il piacere del gusto e la forza della convivialità. Un approccio strutturato e normato sotto l’Ente di normazione Uni/Iso e in ottemperanza della Prassi Uni 170, che si inserisce nel solco delle pratiche regolamentate a livello nazionale e internazionale.

La sfida è prima di tutto culturale: trasformare i ristoranti in presìdi attivi di salute e conoscenza, capaci di orientare le scelte quotidiane di milioni di persone e migliorare concretamente la qualità della vita. Si tratta di un patto già operativo, sulla cui base sta nascendo una rete nazionale alla quale hanno già aderito numerosi ristoratori: i primi, in Campania, Puglia e Basilicata, hanno ricevuto la targa da esporre all’esterno del locale. “Ma c’è un’altra motivazione di carattere economico e occupazionale e riguarda, in particolare, l’effetto di una rinnovata consapevolezza dei cittadini: c’è una nuova domanda di ristorazione di qualità che può incrociare l’offerta di un menù della Dieta Mediterranea, ed è quello di un turismo sempre più di qualità - conclude Amendolara - rappresentato da frequentatori di luoghi interessanti che, in cerca di nuove esperienze, danno origine ad un fenomeno di undertourism, legato in particolare alle aree interne che possono divenire in tale contesto grandi attrattori di cibo di qualità e di salute”.

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