Louis Roederer, Aoc Champagne Brut Collection 244

Lanciato nel 2021 per occupare il posto del “Brut Premier”, il “Collection” non è lo stesso Champagne con un nome diverso che va a sostituire lo storico sans année della Maison che firma il “Cristal”. Si tratta di nuovo progetto che prende le mosse dalla costituzione di una “Réserve Perpétuelle”. Iniziata con l’annata 2012, arricchita ogni anno con l’ultima vendemmia e conservata in acciaio, dona al vino un maggiore dinamismo e una texture più carnosa. La cuvée multimillesimata Collection rimanda, nel numero in etichetta, agli assemblaggi svolti dalla Maison dal 1776, anno della sua fondazione. La versione 244 è composta per la metà dell’assemblaggio da uve d’annata provenienti da vigneti di proprietà e di vigneron partner, ad enfatizza il carattere di ogni millesimo. Un multimillesimato buono come un vintage realizzato creando il migliore assemblaggio possibile ogni anno, capace di esprimere i diversi terroir della Champagne (Côte des Blancs, Montagne de Reims e Vallée de la Marne) e lo stile della vendemmia; uno Champagne coinvolgente, avvolto da un finale materico e salino. Il vino possiede perlage fine e continuo a fare da ouverture ad un naso che rimanda ai fiori e ai frutti bianchi, agli agrumi, al burro, alle spezie e al pan-brioche. Un’effervescenza cremosa, incontra un sorso pieno e dinamico, scandito da un’acidità quasi tagliante, fino ad un finale intensamente sapido e quasi salato.

