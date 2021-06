Lucchetti, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vigna Vittoria 2019

L'azienda dei Lucchetti è un classico esempio di realtà mezzadrile, che ha trovato nuova linfa e una direzione definita attraverso la coltivazione del vigneto e l'imbottigliamento di vini, fenomeno piuttosto diffuso nelle campagne marchigiane. Attualmente conta su 30 ettari a vigneto, a conduzione biologica, per una produzione complessiva di 180.000 bottiglie, equamente distribuite tra Lacrima di Morro d’Alba, la tipologia su cui i Lucchetti hanno da sempre puntato, e Verdicchio dei Castelli di Jesi, più recentemente inserito nel portafoglio prodotti aziendale. Il merito di questa cantina, con sede a Morro d’Alba e condotta oggi da Paolo Lucchetti (che l'ha ereditata dal nonno Armando, esperto innestatore di zona), è quello di aver prima valorizzato e adesso sempre più definito il carattere varietale dei propri vini, attraverso vinificazioni poco invasive e, soprattutto, affinamenti esclusivamente in acciaio e cemento. Ne vengono fuori etichette dalla grande beva e segnate da una cifra stilistica tutta alla ricerca della fragranza e della piacevolezza. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi Vigna Vittoria 2019 offre i tipici sentori freschi di mandorla bianca e di tiglio, con accenni di pietra focaia, la dolcezza del miele d'acacia e note citrine dolci. In bocca è una lama piacevolmente spigolosa: fresco e spiccatamente sapido, quasi salino, persistentemente minerale lungo il sorso e agrumato nel finale.

