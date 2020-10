Lunadoro, Docg Vino Nobile di Montepulciano Pagliareto 2016

Frutta matura in primo piano, un tocco floreale di viola e poi pepe, tabacco e cioccolato, sono gli aromi del Nobile Pagliareto 2016, un vino che in bocca possiede sorso bilanciato e denso, dai tannini dolci e dalla verve acida vivace, a donare piacevolezza e profondità. Lunadoro si estende per 60 ettari nelle vicinanze di Valiano, sottozona dell’areale del Nobile di Montepulciano. Di questi, 12 sono coltivati a vigneto, per una produzione media di 60.000 bottiglie. Questa piccola realtà poliziana fa parte del gigante elvetico Schenk Italian Wineries, che, intelligentemente, ha mantenuto le caratteristiche fondamentali della vecchia gestione della cantina, già orientata verso la ricerca della massima qualità. I vini si offrono con caratteristiche da boutique winery, con uno stile definito e mai banale e una qualità costante. Ma non solo. L'attenzione in vigna ed in cantina restano massime, il che vuol dire grande cura per la materia prima e, soprattutto, vinificazioni ed invecchiamenti lontani da inutili forzature o scorciatoie. Il risultato sono etichette dalla cifra classica, coerenti con il territorio e non prive di particolare brillantezza qualitativa. In più, dalla campagna 2020, l’azienda ha iniziato il percorso per la conversione a biologico, che sarà effettiva dalla vendemmia 2023, confermando il proprio rigore strategico anche in fatto di tutela ambientale.

Copyright © 2000/2020