Lunae Bosoni, Doc Colli di Luni Vermentino Etichetta Grigia 2020

Riveste una particolare importanza nel portafoglio aziendale di Lvnae il suo Vermentino, quell’“Etichetta Grigia”, da sempre vino-ritratto del territorio di Luni e espressione fedele della filosofia produttiva della famiglia Bosoni. “Etichetta Grigia” nasce nel 1977 ed è il primo Vermentino in purezza di Lvnae. Fin dalla sua prima vendemmia fu protagonista di una piccola rivoluzione per il territorio: da subito innovativo per via della vinificazione come monovitigno in acciaio, fu capace di esprimere i caratteri di un territorio, quello dei Colli di Luni, nel Levante ligure, per certi versi ancora da esplorare. E così, “Etichetta Grigia” è diventato grande insieme a Diego e Debora che oggi guidano Lvnae con i genitori. L’edizione 2020 si presenta fresca, vibrante e floreale, come sono le migliori espressioni del Vermentino dei Colli di Luni nelle più belle annate. È il caso anche dell’ultima vendemmia: equilibrata, con tempi di raccolta da manuale. Grazie a piogge puntuali e ad un caldo estivo che si è fatto sentire senza esagerare, le uve destinate a “Etichetta Grigia” sono state raccolte dal 1 al 15 settembre nei vigneti tra Luni, Castelnuovo Magra e Sarzana. I suoi profumi spaziano dai rimandi alla frutta tropicale a quelli di fiore di tiglio, con una bella nota di pietra focaia a rifinitura. In bocca, il sorso è immediatamente fresco e succoso, dal buon ritmo e dal finale in crescendo.

