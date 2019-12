Lungarotti, Docg Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2015

Il Rubesco Riserva Vigna Monticchio è il più importante dei vini prodotti da Lungarotti. Un rosso, prima annata in versione “Riserva” 1964, che ha fatto la storia non solo di una Regione, anticipando in tempi davvero pionieristici ciò che oggi è diventato la regola (peraltro ancora non proprio accettata da tutti alle nostre latitudini). Il vigneto da cui prende il nome si trova a Brufa, frazione di Torgiano ed è un appezzamento esteso poco più di 15 ettari, esposto ad ovest, compreso tra i 260 e i 290 metri sul livello del mare. I terreni alternano argille a lenti sabbiose frammiste a calcarei e depositi di limo. Giorgio Lungarotti, proprio a partire da quel vigneto già allora considerato come il più vocato della zona, intuisce un percorso, che porta quel vino, a base Sangiovese con una piccola quota di Canaiolo, a rappresentare per molti anni l’Umbria nel mondo. Nel 1968 arriva la Doc (che porterà fino al 1990 quando diventa Torgiano Rosso Riserva Docg) e nel 1974 la decisione di affiancare al suo nome anche quello del vigneto di provenienza. Dal 1964 a oggi, non è stato prodotto nelle vendemmie del 1972, 1976, 1984, 1989, 1991, 1993, 1994, 1996, del 1998, 1999, 2002 e 2014. Il Vigna Monticchio 2015, a dispetto di un’annata calda con tutti i suoi pregi ma anche i suoi difetti, propone un naso fragrante, pepato e fruttato, ad introdurre un sorso fresco e leggiadro, ritmato, sapido e profondo.

