Majolini, Docg Franciacorta Brut Valentino Maiolini 2011

L'attività vinicola di Majolini inizia alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, grazie a Valentino Maiolini che si dedica, al tempo, alla produzione di vino rosso, fino al 1975 anno della sua scomparsa. L’azienda resta poi inattiva fino a quando, nel 1981, Gianfranco, Piergiorgio, Rino ed Ezio Maiolini rivitalizzano l’azienda viticola di famiglia, che, soprattutto per merito di Ezio, riesce a guadagnare un posto significativo nell’areale di Franciacorta. Oggi a guidare la cantina c’è la terza generazione dei Maiolini con Simone e Giovanni, che gestiscono 22 ettari a vigneto a biologico, per una produzione complessiva che si attesta sulle 100.000 bottiglie. Il portafoglio etichette aziendale è solidamente incentrato sugli spumanti con un Brut, un Brut Vintage, un Brut Rosé, un Brut Blanc de Noir, un Brut Blanc de Blanc un Brut Satèn e con il Pas Dosé “Aligi Sassu”, il Brut Millesimato “Electo”, l’Extra Brut “Disobbedisco”, il Pas Dosé “d’Arborea Vita Vivente” e il Brut Millesimato “Valentino Maiolini”, dedicato a colui che inaugurò il percorso nel mondo del vino, portato avanti dai figli e dai nipoti. Quest’ultimo Franciacorta, maturato sui suoi lieviti per 10 anni, nella versione 2011 profuma di fiori di camomilla, pasticceria, mandorla e miele. In bocca il sorso è sapido e robusto, dallo sviluppo continuo sorretto da una carbonica ben dosato, terminando in un finale ampio e persistente.

(fp)

Copyright © 2000/2024