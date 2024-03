Mandrarossa, Doc Etna Bianco Sentiero delle Gerle 2022

Anche il gigante cooperativo della Sicilia enoica, Cantine Settesoli, dal 2019 ha scelto come territorio d’elezione le pendici dell’Etna. La cooperativa ha infatti accresciuto la sua sicilianità attraverso il tocco inconfondibile del Vulcano. I vini aziendali dell’Etna escono col brand Mandrarossa, riaffermandone il ruolo apicale in azienda, perché raccoglie il meglio della produzione della cantina sociale di Menfi con 500 ettari vitati, 175 soci per 1 milione di bottiglie. L’Etna Bianco Sentiero delle Gerle 2022, affinato sulle sue fecce fini per 12/15 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata, profuma di frutti a polpa bianca maturi e di zagara, con leggeri tocchi sulfurei. Il sorso è sapido e continuo, dallo sviluppo dinamico e dal finale persistente, ancora su toni floreali. Cantine Settesoli è saldamente tra i marchi di riferimento della Sicilia enoica ed è una delle cantine cooperative più grandi d’Europa (6.000 ettari di vigneto, 2.000 soci, per 20 milioni di bottiglie). La sua forza risiede nella propria continuità qualitativa con vini sempre ben eseguiti, che coniugano grandi numeri e esecuzione tecnica ineccepibile, senza tradire il territorio o i vitigni d’origine. Il ricco portafoglio etichette è ripartito su due linee: la storica Settesoli, destinata alla grande distribuzione e Mandrarossa, il brand della cantina con sede a Menfi, che raccoglie i vini aziendali più prestigiosi.

(fp)

Copyright © 2000/2024