Mandrarossa, Terre Siciliane Igt Rosato Frizzante Calamossa Rosé 2022

Ottenuto da un uvaggio di Nerello Mascalese, Perricone e Nerello Cappuccio, il Rosé frizzante Calamossa 2022 è un vino votato decisamente all’immediata piacevolezza. Si presenta con un colore rosa cipria dalla spuma fine e persistente. Al naso è piacevolmente delicato e fragrante, con i profumi ad evocare soprattutto rimandi all’amarena e ai lamponi. In bocca, il sorso è tendenzialmente sapido e reattivo, risultando goloso ed appagante, il che la rende un’etichetta versatile negli abbinamenti e gustosa anche se consumata da solo. Cantine Settesoli è saldamente tra i marchi di riferimento della Sicilia enoica ed è una delle cantine cooperative più grandi d’Europa (6.000 ettari di vigneto, 2.000 soci, per una produzione media di 20 milioni di bottiglie). La sua forza principale risiede però nella continuità del proprio standard qualitativo: i vini, schietti e di bella bevibilità, hanno saputo costruirsi una solida reputazione, grazie ad una sapiente quanto ben riuscita coniugazione tra grandi numeri e perfetta esecuzione tecnica, senza però tradire il territorio o i vitigni d’origine. Il ricco portafoglio etichette si divide in due linee: la storica Settesoli, destinata alla grande distribuzione e Mandrarossa, il brand della cantina con sede a Menfi, che raccoglie i vini più prestigiosi inseriti nel progetto di mappatura delle terre e di selezione dei vigneti delle Terre Sicane e di Menfi.

(fp)

