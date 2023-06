Manfredi, Docg Barolo 2018

La storia delle Cantine Manfredi ha origine a Farigliano, in provincia di Cuneo. Tutto ha inizio nel 1918 grazie all’intuizione di Nicola Manfredi, ma è Giuseppe, suo nipote, che negli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso sviluppa l’attività di imbottigliamento e commercializzazione di vino, guardando, a partire dagli anni Sessanta, con sempre maggiore interesse verso le esportazioni all’estero. Dagli anni Ottanta, sul ponte di comando arriva definitivamente suo figlio Aldo, che oggi conduce, insieme alla moglie Gianfranca e alle figlie, Luisa e Paola, questa realtà commerciale che conta su quattro marchi principali - “Manfredi”, “Castelvecchio”, “Patrizi” e “Umberto Fiore” - abbracciando praticamente l’intera produzione enoica di Langa e non solo: dal Barolo al Barbaresco, dalla Barbera del Monferreto alla Barbera d’Asti, dall’Asti al Grignolino d’Asti, dal Dogliani al Gavi, dal Roero Arneis al Langhe, dalla Barbera d’Alba al Moscato d’Asti, solo per fare alcuni esempi. Il Barolo 2018 a marchio Manfredi possiede colore rosso rubino intenso dai riflessi aranciati. Al naso, i profumi mettono in fila richiami ai piccoli frutti rossi sotto spirito, alle erbe aromatiche, alle spezie e a toni di vaniglia e liquirizia. In bocca, il sorso è tendenzialmente morbido, dai tannini pieni e dallo sviluppo compatto e serrato, che culmina in un finale avvolgente dai ritorni fruttati e balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2023