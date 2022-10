Marchesi Alfieri, Doc Barbera d’Asti Carlo Alfieri 2015

Arrivata da poco ad arricchire il portafoglio etichette della cantina di San Martino Alfieri, la Barbera d’Asti Carlo Alfieri 2015 è dedicata a Carlo Alfieri di Sostegno, che dette un’impronta decisa alla produzione enoica non solo di famiglia, introducendo in Piemonte il Pinot Nero nella seconda metà dell’Ottocento. Maturata per 2 anni in rovere, possiede profumi di marasca e sottobosco, con tocchi di viola appassita e cenni balsamici. Solido ma succoso il sorso, dallo sviluppo vivace e dal finale ampio e fragrante. Probabilmente una delle punte di diamante più splendenti tra le cantine produttrici di Barbera d’Asti, fin dai suoi esordi a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, l’azienda condotta da Mario Oliviero e dalle sorelle Emanuela, Antonella e Giovanna San Martino di San Germano, 20 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie, si trova all’interno del settecentesco castello dei Marchesi Alfieri, vero e proprio capolavoro architettonico del Monferrato. Qui la Barbera astigiana trova una delle sue declinazioni più significative e coerenti con vini ben caratterizzati ed espressivi, dalla cifra stilistica d’impronta tradizionale e capaci di cogliere con confortante continuità anche l’eccellenza assoluta. Non vanno, tuttavia, considerati semplici comprimari i vini aziendali ottenuti da uve Nebbiolo, Grignolino e Pinot Nero (anche in versione spumante).

