Marco Sara, Doc Friuli Colli Orientali Schioppettino 2017

Otto ettari con i vigneti posti tra i 175 e i 300 metri di altitudine, nella parte più occidentale e anche più fredda dei Colli Orientali del Friuli: si trovano qui i piccoli appezzamenti di terreno e la cantina di Marco Sara, la cui avventura inizia nel 2000, anche se in realtà è una continuazione della tradizione di famiglia, poiché l’azienda vinicola è nata nella prima metà del secolo scorso. Qui crescono, coltivate in terrazze con forte pendenza, le uve autoctone a bacca bianca di Picolit, Friulano e Verduzzo; e quella a bacca rossa di Refosco, Schioppettino e Cabernet Franc, allevate secondo la coltura biologica e quindi in assenza di prodotti chimici di sintesi in vigna, come diserbanti e pesticidi, e affidandosi in cantina a fermentazioni spontanee con lieviti indigeni, senza ausili di correzioni e additivi e facendo uso molto parsimonioso di anidride solforosa. I vini di Marco rispettano in pieno i concetti di bevibilità e territorialità e trasmettono in maniera evidente la sensibilità di chi li produce. Lo Schioppettino 2017 si rivela alla vista con un bel rubino intenso e luminoso, ma è il bouquet aromatico che conquista, grazie ad erbe aromatiche variegate, che spaziano da alloro a timo, e un frutto vivo e intenso, che ricorda la ciliegia matura, con cenni speziati delicati, da pepe bianco. Al gusto ha un sorso pieno, beva invitante senza asperità, agile nel finale pulito e netto.

(Leonardo Romanelli)

