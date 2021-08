Marqués de Cácere, Doc Rioja Vino Ecológico 2019

Alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso Enrique Forner fondò a Cenicero le cantine Marqués de Cáceres, impiantando vigneti nella Rioja Alta, la zona vinicola più importante e prestigiosa di tutta la Spagna e avvalendosi anche dell’aiuto del professor Emile Peynaud, uno degli enologi meglio reputati di Bordeaux e fuori Francia. Ma non solo. Forte di una tradizione familiare che affonda le radici nel territorio bordolese - dove i Forner sono proprietari del Grand Cru Classé di Château Camensac - le bodegas Marqués de Cáceres, potendosi avvalere di queste importanti esperienze e fondamentale know-how, riuscirono da subito a produrre vini dalla qualità significativa, incrociando sapientemente le più innovative metodologie produttive con la tradizione di questo angolo di Spagna. Pur se la Rioja basa la propria fama e la propria reputazione internazionale sui grandi vini rossi, Bodegas Marqués de Cáceres è stata anche antesignana nell’elaborazione di vini bianchi, fruttati e fragranti. Il Rioja Vino Ecológico 2019, ottenuta da Tempranillo e Graciano coltivato su terreni ghiaiosi, non viene sottoposto ad alcun passaggio in legno. Il risultato è un rosso estremamente fragrante che incrocia note di piccoli frutti rossi a cenni di viola su sottofondo balsamico. Il sorso è altrettanto fresco, goloso e ben bilanciato, di facile beva e dal finale in crescendo a riproporre cenni fruttati e floreali.

