Masciarelli, Colline Teatine Igt Chardonnay Marina Cvetic 2016

Traino per tutto un territorio, il progetto enologico dell’azienda fondata nel 1981 da quel grande uomo che è stato Gianni Masciarelli si snoda sulle quattro province abruzzesi, comprendendo le principali caratteristiche pedoclimatiche della Regione: dalle colline Teramane al clima continentale di Ofena, dai vigneti di Loreto Aprutino a quelli della Provincia di Chieti, dove si trova la cantina. Oggi c’è una donna altrettanto grande, Marina Cvetic, a condurre autorevolmente una specie di piccolo impero del vino: 300 ettari a vigneto, per una produzione media di 2.500.000 bottiglie all’anno. Un portafoglio etichette articolatissimo, a cui nel tempo si sono aggiunte etichette importanti, per vini impeccabili dal punto di vista dell'esecuzione e capaci, in alcuni casi, di fotografare perfettamente il loro terroir di appartenenza. Dal lato bianchista dell'offerta aziendale, arriva questo Chardonnay Marina Cvetic 2016, che fa parte della linea di etichette nata nel 1991 a sottolineare il legame privato e professionale tra Gianni e Marina. Ottenuto da una fermentazione in legno ed una lunga maturazione in barrique, di almeno 22 mesi, per poi passare ancora un anno in bottiglia prima della sua uscita, esprime un naso ricco ed intenso. Note di banana, ginestra, nocciola, nespola si susseguono ben scandite ed anticipano un gusto morbido, caratterizzato da una buona acidità e una particolare profondità.

