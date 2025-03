Masi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Costasera 2019

L’Amarone della Valpolicella Classico Costasera 2019 profuma di marasca, ciliegie sotto spirito, confettura di prugna, erbe aromatiche cacao e mallo di noce. In bocca il sorso è ampio e avvolgente, dai tratti dolci e caldi, che accompagnano uno sviluppo articolato e un finale di persistente spessore, dai rimandi ancora fruttati. La famiglia Boscaini negli ultimi decenni ha contribuito come poche al successo della Valpolicella e in particolar modo dell’Amarone, principale portabandiera dei rossi veronesi nel mondo. Oggi, presidente della cantina è Sandro Boscaini, che, insieme ai figli Raffaele, Alessandra, Giacomo e Anita, tesse costantemente le fila di una delle realtà più significative della viti-enologia veneta e non solo. Un mosaico enoico diffuso che attualmente poggia su proprietà e collaborazioni significative come quelle con Serego Alighieri (anche in Toscana nei Poderi del Bello Ovile), i Conti Bossi Fedrigotti in Trentino e producendo vini anche in Argentina con Masi Tupungato. Gli ettari vitati di proprietà sono quindi notevoli, come pure di conseguenza la produzione complessiva annua di bottiglie, ciò nonostante, sensibilissima resta l’attenzione alle peculiarità dei diversi Cru e alla conduzione viticola da parte dei conferitori, tutti seguiti con maniacale rigore, a garantire etichette ineccepibili, dalla costanza qualitativa affidabile e sempre in buona sintonia con il loro territorio d’origine.

(fp)

