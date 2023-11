Masi, Verona Igt Rosso Campofiorin 2020

Campofiorin è un’etichetta storica della casa vinicola con sede a Sant’Ambrogio di Valpolicella, una specie di “Supervenetian”, nato addirittura nel 1964. Al naso, la versione 2020, che aggiunge una percentuale superiore di uve appassite, richiama note di fragola, ciliegie e more, con un lieve rimando speziato a completarne il quadro. In bocca il sorso è tendenzialmente morbido, dolce e scorrevole, dallo sviluppo continuo e dal finale piacevolmente succoso e ancora fruttato. Un vino che ha saputo fare della sua godibilità una caratteristica che il tempo non ha cancellato. Masi è marchio celeberrimo del Veneto enoico e non solo, con 550 ettari a vigneto e oltre 3.950.000 di bottiglie di produzione media annua e contraddistinto da un’articolazione proprietaria composita (con i tre fratelli Sandro, Mario e Bruno Boscaini che detengono il 24,49% delle azioni a testa, la Red Circle di Renzo Rosso, azionista con il 10% del capitale, mentre il 7,56% è della Fondazione Enpaia ed il restante 8,96% sul mercato). Un vero e proprio gruppo - quotato sull’indice Euronext Growth Milan - che comprende Canevel a Valdobbiadene e Conte Federico Bossi Fedrigotti in Trentino ma anche, operazione di recente realizzazione, lo sbarco nell’Oltrepò Pavese con l’acquisizione di Casa Re, di proprietà della famiglia Casati, oltre i 140 ettari di vigneto nel “Nuovo Mondo”, precisamente in Argentina con Masi Tupungato.

