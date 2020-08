Maso Martis, Doc Trento Brut Rosé de Noir Monsieur Martis 2015

Un’altra perla della spumantistica trentina, non c’è dubbio. Maso Martis, a dispetto delle sue dimensioni aziendali ridotte, 12 ettari di vigneto coltivati a biologico per un totale di 65.000 bottiglie annue, ha saputo conquistarsi giusto nello spazio di trenta vendemmie (la cantina è nata nel 1990) uno posto non secondario ai vertici della produzione delle bollicine di montagna d’Italia. Siamo a Martignano, a 450 metri d’altezza s.l.m., ai piedi del Monte Calisio, roccia che sovrasta la città di Trento. È qui che la famiglia Stelzer ha realizzato il proprio progetto enologico squisitamente familiare e dal respiro artigianale, guardando alla biodiversità e al rispetto di un territorio a dir poco suggestivo. Scelte che sono percepibili anche nella cifra stilistica delle etichette aziendali, ineccepibili sul piano realizzativo e connotate da equilibrio, finezza e personalità, nonché da una certa propensione alla sperimentazione, come nel caso del Monsieur Martis 2015, Rosé ottenuto da Pinot Meunier in purezza e vino “incaricato” di celebrare i trenta anni di attività della cantina. Queste bollicine (che affiancano come valore quelle della Riserva Madame Martis), hanno un colore rosa, con riflessi aranciati: al naso esprime note di frutti rossi, ribes, lamponi, ciliegia, insieme ad un originale tocco speziato, sensazioni che si ritrovano anche al palato, dove il perlage è molto persistente e fine.

