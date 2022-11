Masottina, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Contradagranda

Un Prosecco “morbido” e zuccherino, ideale anche per esaltare un risotto giallo, soprattutto se c’è la l’ostrica Clò della laguna veneta a fare da contraltare. È il Contradagranda Extra Dry di Masottina che, assieme al brut R.D.O. Ponente, è stato proposto in abbinamento al Risotto Milano-Venezia dello chef Giuseppe Postorino, nuovo piatto icona del ristorante L’Alchimia di Milano assaporato durante la Wine Week 2022. Il connubio/contrasto è tra la sapidità dell’ostrica, l’amarognolo speziato dello zafferano e le note dolci di mela verde, susina, pera e albicocca che si alternano ad accenni floreali del Prosecco. Un abbinamento inatteso, che fa varcare al Prosecco di Conegliano Valdobbiadene i confini dello spumante da aperitivo o per piatti di solo pesce. Il Contradagranda Extra Dry di Masottina nasce con uva Glera vendemmiate tra fine agosto e inizio settembre. L’azienda della famiglia Dal Bianco ha sede a Castello Roganzuolo, ha 75 anni di storia alle spalle, 280 ettari di vigneto e produce sette milioni di bottiglie l’anno. La cantina pratica la vinificazione verticale, cioè sfrutta la forza gravità senza uso di pompe. Il mosto fermenta in tini di acciaio a 15°-18°C. Successivamente il vino resta in autoclave per circa tre mesi per la presa di spuma e l'affinamento sui lieviti alla temperatura di 13°-14°C, per poi essere imbottigliato. Affina in acciaio per circa un mese prima di essere messo in commercio.

Copyright © 2000/2022