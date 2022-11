Masseria Altemura, Salento Igt Primitivo Sasseo 2020

Come suggerisce il suo nome, il Sasseo è espressione di un terreno in cui il sasso calcareo emerge dalla terra rossa. La versione 2020, elevate in legno grande per 12 mesi, possiede profumi intensi di prugna e di frutta rossa in confettura, con tocchi speziati ed affumicati. In bocca, il sorso è morbido, dai tannini articolati e dolci e dal finale lungo e appagante con ritorni del frutto maturo. Nel cuore del Salento, sorge la Masseria Altemura, la dependance pugliese del Gruppo Zonin acquisita nel 2000, dominata dall'antica torre, Torre Santa Susanna, edificata durante la dominazione Aragonese e oggi restaurata a contraddistinguere l’area aziendale. La cantina si trova dunque nella penisola salentina, una scelta non casuale, ma dettata dall'interesse verso un territorio ancora dalle grandi potenzialità e capace, di offrire declinazioni enoiche interessanti, in grado di emergere anche sui mercati internazionali. Un progetto che si fonda sulle solide basi di oltre 300 ettari complessivi della Tenuta, 150 dei quali dimorati a vigneto, per una produzione di 400.000 bottiglie all'anno. Le varietà scelte sono quelle della tradizione, base imprescindibile per la messa in bottiglia di vini dal carattere locale, sia bianche che rosse: dall'immancabile Primitivo al Negroamaro, dal Fiano alla Falanghina, un mix che comprende anche vitigni internazionali, a queste latitudini particolarmente espressivi.

(fp)

Copyright © 2000/2022