Masseria Surani, Puglia Igt Fiano Arthemis 2018

La Tommasi, dalle solide basi in Valpolicella, dal 1997 si è “allargata” ad altri territori, costituendo un vero e proprio Gruppo enoico e formando un articolato mosaico aziendale, composto da sei tenute: tre in Toscana (Casisano a Montalcino, Poggio al Tufo in Maremma e, ultima acquisizione in ordine di tempo, La Massa nel Chianti Classico), una in Oltrepò Pavese (Tenuta Caseo), una in Basilicata (Paternoster) ed una in Puglia (Masseria Surani). Quest’ultima è formata da 55 ettari a vigneto nel cuore del Salento, nella zona Doc di Manduria, coltivati a Primitivo, Negroamaro, Fiano, Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Il cuore della proprietà è rappresentato dalla Masseria, tipica costruzione agricola che risale ai primi del Novecento. La filosofia aziendale coniuga tradizione e innovazione, nel rispetto di un territorio antico, interpretato in modo moderno, con vigneti ad alta densità e il meglio della tecnica enologica, con l’obbiettivo di valorizzare il potenziale enoico del Salento, “faro” guida dell’articolato scenario enoico pugliese. L’Arthemis, bianco vinificato in acciaio e ottenuto da uve Fiano, un vitigno che specie nel recente passato ha dimostrato di esprimersi in modo significativo in questo angolo del sud Italia, nella versione 2018 propone profumi immediati di fiori bianchi, mandarino e limone ad anticipare uno sviluppo gustativo dolce, fragrante, pieno e succoso.

