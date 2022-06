Mauro Sebaste, Docg Barolo Trèsüri 2018

C’era una volta, negli anni ‘60 del secolo scorso, Sylla, una delle prime donne del vino, nota come la "dama di Langa". Da lei, prematuramente scomparsa, il figlio Mauro fa in tempo a ereditare una passione che riesce a tradurre in una non comune capacità operativa e imprenditoriale. Passione quindi, studio e rispetto per le caratteristiche del proprio territorio. Mauro esce poi dall’azienda di famiglia e ne costruisce una nuova, grazie all’aiuto della moglie Maria Teresa e dei suoceri. Oggi sono le figlie Sylla e Angelica a dargli uno straordinario contributo nella gestione quotidiana dell’impresa e nella progettualità. Tutto trova principio e ispirazione dall’osservazione quasi ossessiva dei vigneti e dal lavoro tra i filari, curati ciascuno a seconda della tipicità, della localizzazione e dell’esposizione. Tra quelli di proprietà e quelli in affitto, sono una trentina gli ettari vitati, con uve di Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Pinot Nero e Chardonnay: costituiscono il cuore di un’azienda a conduzione familiare che produce una media di 120.000 bottiglie all’anno di vini e 5000 bottiglie di grappa, le une e le altre collocate nel mercato nazionale e internazionale. Il Barolo Trèsüri 2018 è rubino con riflessi granati. Il naso è colpito da sentori fruttati come susina, mora e ciliegia, ingentilite da note fresche di alloro, quindi ginepro. Equilibrato, dai tannini eleganti e finale prolungato.

(Leonardo Romanelli)

