Meat free, un trend in crescita: vegani e vegetariani sono il 14% della popolazione mondiale

È in costante crescita nel mondo il numero delle persone che decide di rinunciare a carne e pesce (vegetariani) o a qualunque prodotto di derivazione animale, inclusi latte, formaggi e miele (vegani): secondo un sondaggio, condotto per Veganuary, nel mondo ci sono 100 milioni di vegani e 800 milioni di vegetariani; inoltre, il numero totale di vegani, vegetariani e categorie simili si avvicina al 14% della popolazione mondiale ed è in costante crescita ogni giorno. In attesa del Vegan Day - la giornata internazionale dei vegani - che si festeggia il 1 novembre, è stato decretato il miglior gelato vegan al mondo 2022, un’eccellenza tutta italiana: il Gelato alla Soia Tiramisù Variegato al Caffè è realizzato da Tonitto 1939, storica azienda ligure, per un noto partner della gdo. Lo ha stabilito un’indagine realizzata da Abillion, piattaforma digitale che promuove la sostenibilità e l’alimentazione a base vegetale: i risultati sono stati determinati valutando oltre 15.000 recensioni di membri di 77 Paesi nel mondo.

“Siamo davvero orgogliosi che così tanti consumatori in giro per il mondo abbiano apprezzato il nostro gelato - afferma Luca Dovo, ad Tonitto 1939 - al giorno d’oggi uno dei trend più importanti è senza dubbio la semplicità, cioè ricette che esaltano poche materie prime, molto vicine alla naturalità. Il mondo dell'alimentazione vegetale è certamente oggetto di costante crescita, non solo nell’interpretazione vegana, ma anche nel vegetale in chiave healthy; questo aspetto va presidiato in maniera sempre più importante”.

Copyright © 2000/2022