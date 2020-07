Mesa, Doc Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2016

Mesa è la cantina sarda che fa parte del gruppo Santa Margherita, il colosso del vino con tenute in Lombardia, Veneto, Alto Adige, Sicilia e Toscana. Siamo nell’areale sud-ovest dell’isola e precisamente nel Sulcis Iglesiente, terra ormai unanimemente identificata come il “regno” del Carignano. L’azienda conta attualmente su 70 ettari di vigneto da cui sono prodotte 750.000 bottiglie all’anno. I vitigni principali dell’azienda sono, evidentemente, il Carignano, declinato in diverse versioni a seconda delle esposizioni dei vigneti e dell’età delle piante, e gli altri locali Vermentino e Cannonau, ma non mancano anche gli internazionali. Una varietà che compone un portafoglio etichette aziendale articolato ed in grado di ben rappresentare le potenzialità, forse non del tutto espresse, dell’isola, che potrebbe a ragione reclamare un posto in prima fila fra i terroir enoici del Bel Paese. Ottenuto da ceppi di 65 anni di età, ancora a piede franco, allevati ad alberello su suoli sabbiosi, il Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2016 è maturato per 18 mesi in legno grande. I suoi profumi sono ampi e stratificati e comprendono richiami alla confettura di more, alla frutta rossa sotto spirito, al tabacco, al ginepro e al pepe. In bocca, il vino scorre morbido ed avvolgente mettendo in evidenza tannini risolti e struttura articolata, congedandosi con un finale ricco e dai ritorni fruttati e speziati.

