Mesa, Doc Vermentino di Sardegna Giunco 2023

Mesa è dal 2017 la dependance sarda del gruppo Santa Margherita con sede a Fossalta di Portogruaro, il colosso del vino che controlla vigne e cantine in Lombardia, Veneto, Alto Adige, Sicilia e Toscana. Siamo nell’areale sud-ovest della Sardegna e precisamente nel Sulcis Iglesiente, terra ormai identificata come il “regno” del Carignano. La cantina, fondata dal pubblicitario Gavino Sanna nel 2004, conta su 74 ettari di vigneto da cui sono prodotte 726.000 bottiglie all’anno. I vitigni principali dell’azienda sono in prevalenza quelli che costituiscono il “nocciolo duro” dell’ampelografia dell’isola e quindi, accanto al Carignano, c’è il Cannonau e il Vermentino, anche se non mancano alcune varietà internazionali, che alimentano un portafoglio etichette modellato sulle diverse esposizioni dei vigneti e dell’età d’impianto delle piante. I vini aziendali sono ben concepiti e impostati all’insegna di una cifra stilistica che potremmo definire “gastronomica” e tutta orientata verso la piacevolezza di beva come, peraltro, il nome della cantina pare inequivocabilmente indicare (“mesa” significa tavola in lingua sarda). Il Vermentino di Sardegna Giunco 2023 profuma di frutta tropicale, agrumi e macchia mediterranea, con accenti iodati ed erbacei a rifinitura. In bocca il sorso è fragrante e saporito, dal ritmo gustativo incalzante e dal finale ben profilato su toni ancora fruttati e balsamici.

