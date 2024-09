Metti un film in cantina: olio e vino protagonisti di “Umbria, i sapori del cinema”

Proiezioni cinematografiche gratuite precedute da degustazioni, ospitate in suggestive cantine e frantoi, per un’esperienza sensoriale unica che fonde sapori e immagini: fino al 3 novembre, per cinque weekend, la Regione Umbria lancia il nuovo progetto di promozione turistica “Umbria, i sapori del cinema”, che punta a valorizzare le eccellenze vitivinicole e olearie locali attraverso un originale connubio. Non mancheranno laboratori con le scuole, tour nei luoghi che sono stati set cinematografici, passeggiate e trekking, per far immergere i partecipanti in una dimensione artistica e naturalistica autentica. Il progetto, curato dalla Rete dei Festival del Cinema umbri, animerà le città di Terni, Orvieto, Spello, Montefalco, Bevagna, Assisi, Narni, Montone, Umbertide, Magione e Perugia .

Organizzata da Sviluppumbria, la kermesse intende promuovere il territorio attraverso una strategia di destagionalizzazione del turismo, puntando sulla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche, del vino e dell’olio del territorio, anche mettendo in luce luoghi e percorsi alternativi rispetto alle rotte più battute. L’Assessorato al Turismo, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, ha deciso di sostenere l’innovativo progetto, il cui punto focale è la Rete dei Festival di Cinema umbri (che comprende il Terni Film Festival, il Festival del Cinema di Spello, Le Vie del Cinema di Narni, il PerSo - Perugia Social Film Festival e l’Umbria Film Festival di Montone).

L’11 e 13 ottobre l’evento si terrà tra Spello, Montefalco, Assisi e Bevagna. A Spello due laboratori, uno sui suoni a cura di Marco Ciorba, e uno sul make-up degli effetti speciali guidato da Chiara Scardaoni, mentre a Montefalco si omaggerà l’attore Walter Chiari nel centenario della sua nascita. Prevista la presentazione del libro “100% Walter Chiari - Biografia di un genio irregolare” con Michele Sancisi, Alessandro Boschi e Simone Annichiarico, seguita dalla proiezione del film “Bellissima” di Luchino Visconti, accompagnata da una degustazione. Il secondo giorno prevede un’escursione dal Bosco di San Francesco di Assisi fino al Complesso Benedettino di S. Croce. Infine, a Bevagna, il pubblico potrà esplorare i luoghi del film “Dante” di Pupi Avati, in compagnia della storica del costume Arianna Duranti, scoprendo il Medioevo attraverso il “Mercato delle Gaite”.

Il 18 e 20 ottobre l’evento si sposterà a Narni, comune umbro pioniere nella conservazione e nel restauro dei film del 20° secolo grazie a “Le Vie del Cinema”. Qui i visitatori potranno partecipare a laboratori per scuole primarie, passeggiate presso la Gola del Nera e l’Abbazia di San Cassiano, esplorando le location di film celebri come “Per grazia ricevuta”, “Lezioni di cioccolato” e “Il paradiso all’improvviso”. Ci saranno anche reading di opere di Fellini e proiezioni accompagnate da degustazioni.

Il 25 e 27 ottobre a Montone e Umbertide, nell’Alta Valle del Tevere, il festival offre una varietà di proiezioni, dalle commedie italiane come “Il vegetale” di Gennaro Nunziante, interpretato da Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti e girato sul Lago di Piediluco, “Quanto Basta” con Vinicio Marchioni, fino a classici cult come “Paura e Delirio a Las Vegas”. Qui la degustazione del cocktail Singapore Sling, preparato dalla campionessa mondiale Sara Polidori, porta un tocco unico all’esperienza, permettendo ai partecipanti di immergersi ancora di più nell'atmosfera del film. E ancora la presenza del grande maestro Terry Gilliam, presidente del Festival e cittadino onorario di Montone. Infine l'escursione all’Abbazia di Montecorona, un eremo camaldolese dell’XI secolo, che è stato anche location di riprese per il film “Dante” di Pupi Avati.

Il gran finale del 2 e 3 novembre si terrà tra Perugia e Magione con la proiezione di “Boris - Il film” e l’incontro con uno dei protagonisti, seguito dalla proiezione di “Mio fratello è figlio unico” con la partecipazione dello sceneggiatore Stefano Rulli. Durante il festival saranno organizzati laboratori per bambini e adolescenti, proiezioni in realtà virtuale e aumentata e incontri con gli autori. Il weekend si concluderà con un tour guidato dell’Abbazia di Santa Maria Valdiponte a Montelabate e, il 3 novembre, con un evento speciale dedicato alla scoperta del centro storico di Perugia attraverso le sue location cinematografiche.

