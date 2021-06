Mezzacorona, Doc Trentino Gewürztraminer Superiore Musivum 2018

Veramente intrigante, il Gewürztraminer Musivum 2018, di naturale piacevolezza, come è nelle sue caratteristiche varietali, soprattutto olfattiva, mette in campo profumi molto marcanti, sfaccettati ed intensi: fiori bianchi, frutta gialla matura, rosa, chiodi di garofano, zenzero, cannella, zafferano e noce moscata. In bocca, il vino è pieno e continuo, molto aromatico, ma anche fragrante e dai ricordi agrumati, che emergono in un finale altrettanto materico e persistente. Mezzacorona è uno dei punti di forza del Trentino in bottiglia non solo in virtù dei numeri (2.800 ettari a vigneto per 48.000.000 di produzione complessiva) e di marchi come Rotari, per restare in Regione, e Feudo Arancio in Sicilia, ma anche per la capacità di offrire una base qualitativa sempre costante e diffusa su tutto il proprio portafoglio etichette, con vini non di rado riconosciuti come protagonisti assoluti del panorama italiano. Capace, insomma, di realizzare etichette di facile approccio, enologicamente perfette, che fanno da traino a singolari micro-produzioni, assolutamente encomiabili. Il tutto realizzato attraverso una politica gestionale moderna ed efficiente, che coinvolge migliaia di soci conferitori, all’insegna di tecniche sempre più green sia in vigna che in cantina. Un top player cooperativo del Trentino enoico e dell’Italia tutta, per certi aspetti portatore di un modello ancora insuperato.

