Mezzacorona, Doc Trentino Pinot Grigio Castel Firmian Riserva 2019

La realtà di Mezzacorona non ha bisogno di presentazioni: bandiera dei vini Trentini fin dalla sua fondazione; culla di varietà autoctone, seppur a fianco ad interpretazioni peculiari di vitigni internazionali; modello da imitare per l’approccio solido ed affidabile al lavoro di vigna e cantina, ma anche tra i marchi italiani dal miglior riscontro social. La forza del gruppo si deve alle generazioni di viticoltori che si succedono e cooperano in armonia di intenti, e al lavoro innovativo e dinamico dei suoi tecnici; le linee guida della viticoltura integrata vanno così a completare un quadro sostenibile, che agli aspetti ambientali associa sensibilità per i temi sociali, e uno stretto legame con un territorio pregnante. Il vino di oggi è parte del progetto Castel Firmian che, sotto il nome dell’omonimo e nobile castello rivolto ai vigneti della Piana Rotaliana, racchiude 15 eleganti ed armonici vini monovarietali. Il nostro, Riserva annata 2019 da uve di Pinot Grigio prodotte in zona Zablani, a nord-est di Mezzocorona, ammicca dai riflessi verdognoli che sfumano il giallo, e colpisce per la disinvoltura con cui, grazie ad una duplice strategia di fermentazione parte in acciaio e parte in barrique, associa tonicità e freschezza agli aromi morbidi di mandorla dolce, vaniglia, pera, pesca a polpa bianca. Vivacità garantita dalla predominanza acida al tatto. Incanto e stupore nelle note di rosa e gelsomino.

(Cecilia Pianigiani)

