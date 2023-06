Michel Lafarge, Aoc Volnay Premier Cru Clos du Château des Ducs 2016

Il Domaine Michel Lafarge si trova nel cuore del villaggio di Volnay, uno dei comuni nobili della Côte de Beaune. L’attività vitivinicola di questa realtà familiare comincia agli inizi del XIX secolo ed oggi la superficie vitata di proprietà occupa 12 ettari. Fino agli anni Trenta del secolo scorso i vini aziendali erano venduti a terzi, poi, dal 1934, il Domaine cominciò ad imbottigliare in proprio, ma solo a partire dagli anni Sessanta la sua produzione venne commercializzata con l’etichetta Michel Lafarge. Furono proprio Michel Lafarge - dagli anni Cinquanta per oltre vent'anni - e poi suo figlio Frèdèric a costruire il percorso virtuoso di questo Domaine che, a partire dal 1997, ha abbracciato completamente le teorie di Rudolf Steiner e quindi la biodinamica in vigna e in cantina, diventando la prima azienda di Volnay dedita a questo metodo. Il Clos du Château des Ducs, oggetto del nostro assaggio, è un monopolio della famiglia Lafarge, che occupa 0,60 ettari e tocca la parte bassa dell’abitato di Volnay. La versione 2016 è ricca al naso di molteplici profumi che spaziano dalle bacche scure ai fiori blu, genziana, poi spezie, un tocco di liquirizia e una raffinata nota minerale. In bocca è vino pieno, tannico e dotato di una buona acidità, aprendosi bene alla conquista del palato grazie anche ad un sapido ritorno minerale, a tridimensionarne la persistenza aromatica, nel lungo il finale.

(are)

Copyright © 2000/2023