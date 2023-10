Moët & Chandon, Aoc Champagne Brut Nature Collection Impérial Création No. 1

“Création No. 1” è la prima cuvée della nuova Collection Impériale Moët & Chandon. È la “biblioteca” di vini di riserva della Maison, una delle più grandi della regione, che ha permesso di produrre un vino come questo. Si tratta di un assemblaggio di sette annate (invecchiate in rovere, sui lieviti e in bottiglia), con cui Moët & Chandon celebra il 280° anniversario dalla sua fondazione, omaggiando anche il suo fondatore, Claude Moët, che nel 1743 gettò le basi per dare vita a una Maison della Champagne visionaria. La Collection Impériale Création No. 1 è un blend di sette annate, ognuna con peculiarità distintive. Il loro intricato assemblaggio inizia con Grand Vintage 2013, maturato in vasche di acciaio inox, cui si aggiungono la raffinata annata 2012, la potente 2010, la tesa 2008, la corposa 2006, la vivace 2000 (invecchiata in botti di rovere) e termina con l’elegante 2004, affinata sui lieviti in bottiglia dopo la seconda fermentazione. Collection Impériale rende anche omaggio all’eredità “imperiale” della Maison, fondata sul rapporto nato nel 1801 tra Jean-Remy Moët, nipote del fondatore della Maison, e Napoleone Bonaparte. Il suo profilo aromatico, mette in fila profumi di cocco, vaniglia e frutta bianca, accompagnati da note di prugna e agrumi canditi. Al palato, l’effervescenza è cremosa e delicata, alternando freschezza e amarezza. Finale fragrante dai toni fumé e di liquirizia.

