Moncaro, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Verde Ca’ Ruptae 2023

Moncaro è la cooperativa vitivinicola più grande delle Marche: fondata nel 1964 a Montecarotto, oggi rappresenta circa un quarto della produzione dei Castelli di Jesi, denominazione che ha scavalcato nel 1995 acquisendo Cantina del Conero e nel 1999 comprando anche la Cantina di Acquaviva Picena. Un’azienda consistente nei numeri - 910 ettari totali, di cui 120 di proprietà e in parte condotti in biologico (almeno 175 ettari in conversione dal 2016), 615 soci, 30 milioni di euro di fatturato e quasi 6,3 milioni di bottiglie prodotte per metà esportate all’estero - che sta cercando di superare le acque difficili in cui naviga con una nuova direzione e nuovi soci, fra cui Ismea e la società svedese Morningstarbrands. Tanta disponibilità e distribuzione di vigneti si traduce in un’offerta di etichette vasta e varia, che attraversa le principali denominazioni delle Marche e i diversi vitigni che ospita la regione. Certamente dedicata alla grande distribuzione, ma con punte di eccellenza anche premiate, che derivano da anni di studio sui vigneti più vocati, con la volontà di valorizzarli. Verde Ca’ Ruptae è il primo Verdicchio Classico di Moncaro e nasce da 3 vigneti storici delle zone di Montecarotto, Serra de’ Conti e Castelpiano. Vinificato in acciaio profuma di tiglio e pesca gialla, con note ematiche e balsamiche; in bocca sprigiona freschezza mentolata e acidità agrumata, evidenziate da un sorso caldo e sapido.

(ns)

