Monchiero Carbone, Docg Barolo 2020

L’azienda fondata nel 1987 da Marco Monchiero e Lucia Carbone, è oggi condotta dal figlio Francesco e sua moglie Lucrezia, che ha svolto la sua prima vendemmia nel 1990. Si tratta di una classica cantina piemontese a gestione familiare, che trova il suo core business soprattutto nelle etichette del territorio del Roero, ottenuto dai vigneti aziendali - allevati in prevalenza ad Arneis, Nebbiolo e Barbera - coltivati nei comuni di Canale, Vezza d’Alba, Monteu Roero e Priocca, molti dei quali posti nei Cru più importanti dell’areale (come, per fare alcuni esempi, vigna del Printi, vigneto di Renesio, sulla collina che ha dato origine all’uva Arneis, e il Cru Genestreto, corpo unico di 15 ettari vitati). Con il totale a vigneto ad occupare una superficie di 38 ettari per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie, dall’impostazione stilistica moderna e ben costruita. Tuttavia, l’azienda con base a Canale comprende nel suo articolato portafoglio prodotti anche Gavi, Barbaresco e Barolo. Quest’ultimo, prodotto per la prima volta nel 2007, nella versione 2020, che ha svolto la fermentazione malolattica in legno per poi maturarvi per 18 mesi, profuma di fiori leggermente appassiti, frutti rossi maturi, liquirizia e spezie. In bocca il sorso è pieno, carnoso e compatto, dai tannini articolati e dallo sviluppo continuo, terminando in un finale intenso ancora sul frutto e su tocchi balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2025