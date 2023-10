Monchiero Carbone, Docg Roero Printi Riserva 2019

A partire dalla vendemmia 1997, Monchiero Carbone ha iniziato la produzione del Roero Riserva “Printi”, una selezione che può confrontarsi con i rossi piemontesi più strutturati, in grado di affrontare in assoluta tranquillità periodi di invecchiamento decisamente lunghi, senza però dover rinunciare all’eleganza dei Nebbioli coltivati sulle colline del Roero. Le uve nascono dai terreni argillo calcarei della collina Frailin, nella menzione geografica canalese Srü. L’esposizione ad ovest pieno permette all’uva di godere delle calde e secche giornate estive. Le uve vengono raccolte verso i primi di ottobre. La macerazione con le bucce è sempre lunga e lenta per dar modo al mosto di arricchirsi di tutte le componenti naturali racchiuse nell’acino. Dopo la svinatura il vino viene messo in legni piccoli di diversi passaggi, dove conclude la fermentazione malolattica e dove rimane per almeno 22-24 mesi. Un altro anno di maturazione dopo l’imbottigliamento prepara il prodotto al debutto. Il colore è rosso rubino brillante. Fruttato e ampio al profumo, pieno e lungo in bocca dove la percezione degustativa è comunque dominata dall’eleganza dei tannini roerini, migliora ancora con un lungo periodo di affinamento in bottiglia. Come abbinamenti si consigliano piatti ricchi, come brasati o stracotti al vino rosso, agnello al forno o spezzatino di cinghiale. Ideale anche con formaggi a lunga stagionatura.

(Cristina Latessa)

