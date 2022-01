Montalbera, Doc Piemonte Viognier Calypsos 2020

L’azienda di Franco Morando e famiglia, realtà produttiva che dalla metà degli anni Ottanta è stata protagonista di un dinamismo accentuato nell’areale del Monferrato, ha ormai conquistato il primo posto tra le cantine di Castagnole, dall’alto dei suoi 110 ettari di vigneto, da cui si ricavano 550.000 bottiglie. A svolgere il ruolo di protagonista nelle scelte enologiche aziendali il Ruché, vitigno locale che a Montalbera trova probabilmente il suo luogo d’elezione più acclamato, accanto ad un’altra varietà spiccatamente territoriale come il Grignolino. Dietro a questa scelta senza compromessi un tocco di modernità e innovazione nel percorso che conduce alla bottiglia e, naturalmente, attenzione particolare alla cura del vigneto. Ma l’azienda, che conserva nella Tenuta di Castiglione Tinella la sua origine e il ricordo del fondatore Enrico Riccardo, non disdegna neppure mirati sconfinamenti con etichette, ottenute da vitigni internazionali. Ecco allora il Calypsos 2020, Viognier in purezza, maturato esclusivamente in acciaio, all’insegna della fragranza. Nel bicchiere è giallo paglierino, brillante, e al naso i profumi sono quelli dei fiori di campo e della frutta bianca, pera e pesca su tutti. In bocca vincono la sapidità e l’immediata piacevolezza di beva, per un vino che nella sua semplicità sa essere anche articolato e persistente, fino ad un finale di nuovo sui frutti bianchi.

