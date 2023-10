Montalbera, Docg Barbera d’Asti Superiore Lequilibrio 2021

Montalbera, fondata nel 1983 da Enrico Riccardo Morando, è una tenuta, oggi condotta da Franco Morando, la cui superficie vitata si estende tra i comuni di Castagnole Monferrato, Montemagno e Castiglione Tinella, con 130 ettari a vigneto allevati a Ruchè (il 60% di questa varietà - riscoperta negli anni Settanta del secolo scorso dal lavoro di Don Giacomo Cauda - si trova nelle vigne dell’azienda con sede a Castiglione Monferrato), Barbera, Grignolino, Viognier, Nebbiolo, Moscato, Chardonnay e Merlot. Da anni la famiglia Morando investe con continuità e determinazione nella viticultura piemontese, producendo mediamente 550.000 bottiglie, declinate da un ricco portafoglio etichette, e dedicandosi alla valorizzazione soprattutto delle varietà locali Ruchè, in testa, Grignolino – che interpreta con vinificazioni sperimentali ed innovative come, per esempio, quelle espresse dal “progetto Anfora” - e Barbera che interpreta con altrettanta brillantezza. Come nel caso della Barbera d’Asti Lequilibrio, un vino invecchiato per un anno in un mix composto da barrique, tonneau e legno grande. La versione 2021 profuma di lampone, ribes e confettura di frutti di bosco, con tocchi di cioccolato, polvere di caffè, vaniglia e liquirizia. In bocca il sorso è tendenzialmente morbido ed avvolgente, dallo sviluppo polposo e dal finale ampio, rinfrescato da accenti acidi a donare fragranza e dinamismo al vino.

(fp)

