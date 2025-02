Monte del Frà, Doc Custoza Superiore Ca’ del Magro 2022

A sud di Sommacampagna, sulle colline moreniche che circondano la parte meridionale veneta del Lago di Garda, si coltivava la vite fin dal medioevo, trasformata poi in vino dai frati di Verona. Qui Massimo Bonomo nel 1958 affitta diversi campi per produrre grano, fragole, pesche e uva, finché l’azienda si specializza nella produzione vitivinicola diventando Monte del Frà. Oggi la famiglia Bonomo produce vini nelle principali denominazioni locali, come Lugana, Soave, Custoza e Bardolino; ma anche in Valpolicella dal 2006. In tutto possiede 137 ettari vitati di proprietà, più 64 in affitto, che producono una media di 1,5 milioni di bottiglie all’anno. Fra queste, Ca’ del Magro è l’etichetta più rappresentativa: nasce da un vigneto di oltre 50 anni nel cuore di Custoza e piantato a diversi vitigni bianchi che subiscono criomacerazione prima della fermentazione in acciaio sulle fecce fini (ad eccezione della Garganega, dedicata ai tini in cemento). Dopo 6 mesi di affinamento in vetro, la versione 2022 è un Custoza sfaccettato e solare: profumi di vaniglia, burro, cedro, fiori di acacia e iris, pesca gialla e melone bianco, nepitella e salvia, cera d’api, con una tonalità di pietra focaia in sottofondo, anticipano un sorso morbido in entrata, ma poi decisamente fresco, quasi asprigno, e sapido, quasi salato nel finale, al sapore di pepe bianco ed erbe aromatiche, insieme al dolce-amaro di limone confit.

