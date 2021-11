Monte Fasolo, Doc Colli Euganei Merlot I Sentieri 2018

Una linea ispirata dai sentieri che attraversano i Colli Euganei, dedicata al rapporto tra uomo e natura. Le etichette “I Sentieri” raccontano l’anima green di Monte Fasolo, il secondo investimento della famiglia Rossi Luciani sui colli in provincia di Padova, proprio accanto alla prima tenuta, Le Volpi. L’acquisizione di Monte Fasolo arriva nel 2017 e inizia un lavoro di ristrutturazione e valorizzazione della cantina e del territorio circostante con una forte attenzione alla sostenibilità. I vigneti - circa 70 ettari - saranno biologici dalla vendemmia 2022 e portano la superficie vitata totale della proprietà a 95 ettari, su un totale di 200 ettari tra boschi e uliveti attraversati da percorsi trekking. E il tracciato del sentiero che attraversa il Monte Fasolo passando per la cantina è stato scelto come simbolo per le etichette de I Sentieri. Il Merlot Colli Euganei Doc 2018 è frutto di una macerazione di 15 giorni alla quale segue un passaggio in cemento per la fermentazione malolattica, matura in tonneaux di rovere francese per 12 mesi e poi affina in botte da 15 hl per un anno. È un vino morbido e sensuale, dal colore rosso rubino intenso e profondo. Al naso regala aromi profondi di amarena, note di cacao amaro, sfumature di carcadè ed erbe selvatiche. Al palato spiccano corpo e rotondità. Il tannino è un velo lieve e il calore diffonde toni di liquirizia e genziana, prolungando il sorso.

(Giambattista Marchetto)

